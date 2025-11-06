Магнитные бури планетарного масштаба зафиксированы на Земле

Они также добавили, что сейчас прогноз без учета выброса показывает бури уровня G3-G4 — от сильных до очень сильных, а при пересчете в течение дня диапазон может переместиться в интервал G4-G5. Математические модели говорят о том, что удар будет краевым, а ядро выброса проходит слева от Земли.