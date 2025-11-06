Магнитные бури планетарного масштаба зафиксированы на Земле

В пятницу, 7 ноября, на Земле ожидается самая сильная геомагнитная буря текущего года. Об этом сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По информации специалистов, прогноз бури сейчас не учитывает последний и самый сильный выброс облака плазмы, поэтому он будет пересчитан в течение суток.
«В пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет», — предупредили ученые.
Они также добавили, что сейчас прогноз без учета выброса показывает бури уровня G3-G4 — от сильных до очень сильных, а при пересчете в течение дня диапазон может переместиться в интервал G4-G5. Математические модели говорят о том, что удар будет краевым, а ядро выброса проходит слева от Земли.
Между тем, 6 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на Земле началась новая магнитная буря класса G1, которую спровоцировали последние вспышки на Солнце.