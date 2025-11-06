Разработан катализатор для повышения качества синтетической нефти

Как пояснил инженер ИГиНГТ Шади Абдульрахман Саид, катализатор способствует преобразованию тяжелых компонентов в более легкие углеводороды. «Было установлено, что катализатор при нагреве породы до 350−400 градусов способствует гидрогенизации и деструкции тяжелых компонентов (смол, асфальтенов) до более легких алифатических и ароматических углеводородов. Увеличивается соотношение водорода к углероду и снижается содержание серы», — сказал он.