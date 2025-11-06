В Ростовской области имущество кирпичного завода выставили на повторные торги

В Ростовской области объявили о проведении открытого аукциона по продаже имущества кирпичного завода. Начальная цена лота составляет 178,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале «Федресурс».
Прием заявок на участие в торгах продлится с 10 ноября по 12 декабря, сами торги назначены на 16 декабря. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены, для участия необходимо внести задаток в размере 10%.
В состав единого лота входит весь промышленный комплекс: проходная, гараж, административно-бытовой корпус, главный производственный корпус, котельная, ремонтно-механическая мастерская, склады сырья и готовой продукции, а также специализированные цеха. Дополнительно продаются три земельных участка и подъездной железнодорожный путь.
