Овчинский: в Таганском районе завершено строительство офисного здания

«Для комфортной работы около полутора тысяч сотрудников установили современные инженерные системы центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения, подогрева и проветривания. Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.