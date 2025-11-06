Овчинский: в Таганском районе завершено строительство офисного здания

В Таганском районе Москвы завершилось строительство нового бизнес-центра, который создал около 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
Офисное здание под названием «STONE Курская» расположено по адресу: Костомаровский переулок, дом 5, всего в 10 минутах пешком от станций метро «Чкаловская», «Курская» и одноименной остановки МЦК. Общая площадь бизнес-центра превышает 17 тысяч квадратных метров.
«Для комфортной работы около полутора тысяч сотрудников установили современные инженерные системы центрального кондиционирования, приточно-вытяжную вентиляцию с функцией охлаждения, подогрева и проветривания. Офисы свободной планировки оборудованы со второго по 10 этаж. На первом этаже находится вестибюль, где предусмотрено лобби, пространство для ресторана или кафе, а также дополнительные зоны свободного назначения. Со стороны главного входа создана прогулочная анфилада. Также на восьмом этаже есть выход на балкон», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Посетители и сотрудники смогут воспользоваться подземной двухуровневой парковкой, вмещающей 59 автомобилей. Фасады здания выполнены из светлого натурального камня и панорамного остекления, что обеспечивает максимальную светопроницаемость и снижает потребность в искусственном освещении и кондиционировании.
Территория вокруг бизнес-центра благоустроена и озеленена, с организованными зонами для отдыха на свежем воздухе. Вход в центр осуществляется со стороны Костомаровского переулка. Проект был реализован компанией STONE.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила о планах по комплексному развитию территорий в Мещанском районе Москвы, где на площади 3,27 гектара будут построены объекты общественно-делового назначения с учетом будущего развития транспортной инфраструктуры.