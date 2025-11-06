Ричмонд
Володин: Госдума оперативно проработает вопрос введения детских сим-карт

Депутаты готовы поработать над внесением изменений в законодательство, отметил спикер ГД.

Источник: Аргументы и факты

Госдума готова в оперативном режиме поработать над вопросом внедрения в России детских сим-карт, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Депутаты Госдумы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести детские сим-карты в оборот. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем. Речь идет о защите детей», — написал госдеятель в мессенджере Max.

Накануне Минцифры объявило, что запускает детские сим-карты. В частности, благодаря им родители смогут получать данные о местоположении своих детей по запросу, без необходимости судебного решения.

