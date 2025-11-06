Омские дорожники усилили уборку снега с улиц

В четверг, 6 ноября, мэр Омска Сергей Шелест сообщил об усилении работы городской дорожной службы. Он написал об этом на своем Телеграм-канале.
Мэр уточнил, что сегодня в городе на улицах усиленно убирают снег 324 рабочих, используется при этом 267 единиц техники.
«Усиливаем дорожные бригады УДХБ, задействованные в уборке города от снега. В ночное время велась обработка дорог противогололедными материалами, продолжается она и сейчас. Параллельно организованы: вывоз снега, механизированная очистка общественных территорий, основных дорог и другие виды работ», — отметил градоначальник.
Он также сообщил, что в будущую ночную смену будут выполнять полное механизированное прометание улично-дорожной сети. Отдельное внимание уделяют очистке от снега и наледи пешеходных переходов и остановок.
Ранее мы сообщали, что за сутки с омских улиц вывезли 8 000 кубометров снега.