Омские дорожники усилили уборку снега с улиц

«Усиливаем дорожные бригады УДХБ, задействованные в уборке города от снега. В ночное время велась обработка дорог противогололедными материалами, продолжается она и сейчас. Параллельно организованы: вывоз снега, механизированная очистка общественных территорий, основных дорог и другие виды работ», — отметил градоначальник.