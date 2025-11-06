Сергеев: Волонтеры обошли 4600 километров в поисках семьи Усольцевых

Волонтеры прошли порядка 4,6 тысячи километров, пытаясь найти пропавшую семью Усольцевых. Об этом в четверг, 6 ноября, рассказал глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
По его словам, в день, когда семья отправилась в поход, погодные условия резко ухудшились. На данный момент в зоне поисков снега уже по колено.
— Они ушли при температуре плюс 26 градусов, через несколько часов погода портится. Той ночью было уже плюс 2, а потом шел снег, — отметил Сергеев.
Операцию по спасению людей затрудняет то, что местность достаточно гористая. Некоторые задачи в поисках удастся выполнить только в теплую погоду, передает Ngs24.ru.
Недавно жители населенных пунктов рассказали, что Сергей Усольцев, бесследно пропавший вместе с семьей в тайге, мог несколько раз отказаться от предложенной помощи. Глава семейства был опытным таежником.
Ранее также стало известно, что пропавший вместе с женой и пятилетней дочерью в Красноярском крае Усольцев был собственником компании по производству краски. 14 октября он должен был отчитаться по расходованию государственных грантов.