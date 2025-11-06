Speed-dating набирает популярность в Алматы

Speed-dating (или «быстрые свидания») давно стал частью городской культуры на Западе, а теперь постепенно приживается и в Казахстане. Все больше жителей мегаполиса ищут живое общение — вне экранов и алгоритмов.
Одним из таких проектов в Алматы занимается Ангелина, маркетолог по профессии и основательница молодой площадки быстрых свиданий. Она рассказала корреспонденту Kursiv LifeStyle как и для чего запустила этот проект.
«Идея создать что-то свое была у меня в голове долгое время. Я обдумывала идею дейтингов на протяжении полугода. Я сама в свое время искала подобное пространство, так как сейчас правда сложно познакомиться с кем-то. Сейчас у меня есть молодой человек, мы познакомились на сайте знакомств, и нам действительно хватило немного времени, чтобы понять, что мы идеальная пара. Этот проект я веду и при его поддержке», — рассказывает девушка.
Сейчас команда организует встречи каждое воскресенье в одной из кофеен города. За один вечер за столиками встречаются 10 девушек и 10 мужчин, распределенных по возрастным категориям — от 20 до 55 лет. После основного раунда участники остаются на мини-вечеринку, где можно пообщаться в более расслабленной атмосфере.
Проект существует всего месяц, но уже собирает полные залы. По словам Ангелины, в условиях большого города люди все чаще чувствуют одиночество и замкнутость:
«Сейчас людям не хватает общения. Мы находимся в социальном пузыре: “дом — работа”. После создания проекта я каждый день получаю сообщения с благодарностями».
В то же время организаторы тщательно следят за безопасностью участников. Перед регистрацией всех кандидатов проверяют на адекватность, просматривая их страницы в соцсетях. Кроме того, девушки чаще всего оставляют свои никнеймы в Telegram или Instagram, а не личные номера телефонов, чтобы общение оставалось комфортным и безопасным.
Пока проект работает только с гетеропарами, но команда не исключает, что формат будет расширяться. В будущем они хотят запускать встречи и в Астане, а также следить за историями тех, кто познакомился на их вечерах.
«Мы планируем связываться с каждой парой через время. В случае дальнейшего развития отношений у нас в планах брать интервью и снимать мини-ролики. Мы бы хотели, чтобы каждый человек смог найти своего спутника по жизни, чтобы поддерживать, уважать и достигать больших целей вместе», — рассказала Ангелина.
Ранее Kursiv LifeStyle писал о том, что дейтинговые приложения теряют популярность. Утомительный свайпинг, платные подписки и желание познакомиться офлайн — причины, по которым люди больше не хотят скачивать Bumble и Tinder.