ВЦИОМ: 96% москвичей считают привлекательным новогоднее украшение города

«Праздничное оформление города действительно воспринимается москвичами как значимый элемент городской среды: девять из десяти (90%) посещали праздничные локации, столько же (89%) положительно оценивают праздничное оформление столицы, и абсолютное большинство отмечают привлекательность праздничного оформления города (96%), то есть горожане воспринимают его как важную часть новогодней атмосферы», — добавляется в сообщении аналитического центра ВЦИОМ.