ВЦИОМ: 96% москвичей считают привлекательным новогоднее украшение города

МОСКВА, 6 ноя — РИА Недвижимость. Большинство москвичей (96%) считают привлекательным новогоднее оформление города, они воспринимают его как важную часть праздничной атмосферы, свидетельствуют данные опроса, проведенным аналитическим центром ВЦИОМ.

Интернет-опрос провели в 2025 году, его участниками стали 2400 москвичей в возрасте от 18 лет.

«Праздничное оформление города действительно воспринимается москвичами как значимый элемент городской среды: девять из десяти (90%) посещали праздничные локации, столько же (89%) положительно оценивают праздничное оформление столицы, и абсолютное большинство отмечают привлекательность праздничного оформления города (96%), то есть горожане воспринимают его как важную часть новогодней атмосферы», — добавляется в сообщении аналитического центра ВЦИОМ.

По данным опроса, 93% москвичей признают, что городские огни и украшения помогают почувствовать приближение Нового года, лишь 5% опрошенных ответили отрицательно.