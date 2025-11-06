Сибирские регионы свяжет самый длинный в стране маршрут электрички

В 2003—2016 годах Новосибирск и Омск связывала прямая скоростная электричка «Ласточка», на которой из одного города в другой можно было доехать за пять часов. Первое время маршрут, по которому электропоезда ходили три дня в неделю, окупался — в 2003-м чистая прибыль от него превысила три миллиона рублей. Однако себестоимость затрат росла, и в апреле 2016-го электричку заменили скоростным поездом. Однако через три года идея запустить между областными центрами скоростной электропоезд снова появилась в повестке, и в сентябре 2019-го пятивагонная «Ласточка» несколько дней курсировала по маршруту в пилотном режиме с двумя техническими остановками. Но постоянным маршрут так и не стал из-за низкой рентабельности. В феврале 2024 года власти Омской области заявляли о намерении возобновить проект.