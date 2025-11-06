Сибирские регионы свяжет самый длинный в стране маршрут электрички

Первоначально, по сообщению РЖД, предполагалось, что электропоезд, следующий сейчас от Новосибирска до станции Татарская в Новосибирской области, начнет ходить дальше — до станции Колония (Омская область), а следующий от Омска до станции Калачинской в Прииртышье — до Татарской в соседнем регионе.
Теперь, по уточненной информации, изменения выглядят иначе: ускоренный электропоезд до Новосибирска будет отправляться со станции Колония, расположенной в селе Ивановка в Калачинском районе Омской области (122 километра от областного центра). Протяженность маршрута составит 504 километра (в том числе 501 километр — по Новосибирской области), что станет рекордом для пригородного сообщения в России (сейчас самым длинным маршрутом в стране — 458 километров — считается «Новосибирск — Татарск»).
В западном направлении, как задумывалось изначально, маршрут продлеваться не будет — конечным пунктом останется станция Татарская, куда электричка из Новосибирска прибывает в 19:50 местного времени, а в 20:00 оттуда уходит пригородный поезд на Омск. Обратно он следует по маршруту «Омск — Колония — Татарская». С 1 января 2025 года эти поезда ходят ежедневно, что связано с ростом спроса на поездки между Омском и Новосибирской областью (в 2024-м объем перевозок пассажиров на этом направлении вырос на девять процентов и превысил восемьсот тысяч человек).
Между тем.
В 2003—2016 годах Новосибирск и Омск связывала прямая скоростная электричка «Ласточка», на которой из одного города в другой можно было доехать за пять часов. Первое время маршрут, по которому электропоезда ходили три дня в неделю, окупался — в 2003-м чистая прибыль от него превысила три миллиона рублей. Однако себестоимость затрат росла, и в апреле 2016-го электричку заменили скоростным поездом. Однако через три года идея запустить между областными центрами скоростной электропоезд снова появилась в повестке, и в сентябре 2019-го пятивагонная «Ласточка» несколько дней курсировала по маршруту в пилотном режиме с двумя техническими остановками. Но постоянным маршрут так и не стал из-за низкой рентабельности. В феврале 2024 года власти Омской области заявляли о намерении возобновить проект.