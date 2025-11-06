Компания «Санта Бремор» ответила на жалобы белорусов из-за новой упаковки. Подробности сообщает портал MЛЫН.BY.
В социальных сетях белорусы жалуются на новую упаковку, которую стала использовать компания. А точнее, на невозможность ее открыть. Одна из пользовательниц сети признается, что очень любит крабовые палочки-роллы бренда, добавляя:
«На упаковке написано “легкий перекус”, но это же не правда! Для того, чтобы ими перекусить, нужно иметь ножницы или нож. В дорогу на перекус с собой не возьмешь, потому что их невозможно открыть!».
Еще одна из пользовательниц жалуется на упаковку с намазкой, которую также очень сложно открыть. В компании пояснили, что вынуждены были перейти на новую упаковку из-за внешних обстоятельств.
«В связи с санкционными ограничениями и временным дефицитом упаковочных материалов мы временно перешли на другую упаковку».
И уточнили, что сейчас работают над возможностью вернуть возможность легкого открытия упаковки. В компании советуют белорусам использовать нож при открытии новой упаковки.
