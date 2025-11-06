О трудовых династиях Хабаровского края расскажут в ноябре на ВДНХ

Выставка «Трудовые династии Хабаровского края» откроется 25 ноября на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. С экспозицией смогут ознакомиться все желающие в павильоне «Рабочий и колхозница» до 15 февраля 2026 года.
«Хабаровский край представляют около 200 династий, информация о которых будет размещена на стендах и мультимедийных экранах выставки. Представители десяти трудовых династий края различных сфер производственной деятельности и общественной жизни приглашены на церемонию открытия выставки. Династии будут чествоваться как хранители уникального опыта и знаний, передаваемых из поколения в поколение, как живое воплощение преемственности и преданности своему делу, а их истории станут не просто хронологией достижений, но и вдохновляющим примером для молодого поколения, демонстрируя значимость труда, профессионализма и вклада каждого человека в становление и развитие родного края», — рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов края.
В основу проекта легли подлинные документы и фотографии из фондов архивных учреждений Хабаровского края, предприятий и организаций различных форм собственности, действующих на территории региона, а также из личных архивов трудовых династий.
Основная содержательная идея выставочного проекта, с учетом особенностей нашего региона, технологического, культурного и исторического наследия, позиционировать Хабаровский край как современный активно развивающийся регион российского Дальнего Востока, где создается новая экономика, регион комфортного проживания и притяжения молодежи. Через призму истории и достижений семейных династий, представленных на выставке, будет продемонстрирован потенциал развития нашего дальневосточного региона, а его туристические и экономические возможности покажут, что Хабаровский край — это место, где хочется жить и работать.
Структурно выставка состоит из семи тематических разделов: «Промышленный центр», «Транспортный хаб», «Сделано в Хабаровском крае», «Мы вместе», «Край спортивных достижений», «Дальневосточный форпост», «Край притяжения. Туризм в удовольствие», каждый из которых будет представлен семейными династиями.
В открытии выставки примут участие представители династий металлургической, рыбоперерабатывающей промышленности, работники железной дороги, представители спортивной, спортивно-туристической, педагогической, швейной, военной династий и мастеров по рыбьей кожи. Семьи представят предметы их профессиональной деятельности, расскажут семейные истории.
В течение всего периода экспонирования выставки будут организованы экскурсии для посетителей, запланировано проведение тематических культурно-просветительских мероприятий.
Проект организован при поддержке правительства Хабаровского края.
