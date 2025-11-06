О трудовых династиях Хабаровского края расскажут в ноябре на ВДНХ

«Хабаровский край представляют около 200 династий, информация о которых будет размещена на стендах и мультимедийных экранах выставки. Представители десяти трудовых династий края различных сфер производственной деятельности и общественной жизни приглашены на церемонию открытия выставки. Династии будут чествоваться как хранители уникального опыта и знаний, передаваемых из поколения в поколение, как живое воплощение преемственности и преданности своему делу, а их истории станут не просто хронологией достижений, но и вдохновляющим примером для молодого поколения, демонстрируя значимость труда, профессионализма и вклада каждого человека в становление и развитие родного края», — рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов края.