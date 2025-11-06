Трамп колеблется в вопросе Венесуэлы: для решения проблемы рассматриваются несколько вариантов

Поводом для таких обсуждений стали выдвинутые Вашингтоном обвинения в адрес властей Венесуэлы в пассивной борьбе с наркоторговлей. На данный момент ВМС США уже развернули в Карибском море мощную группировку. В ее составе восемь боевых кораблей, атомная подлодка и около десяти тысяч военнослужащих. В международных водах американские силы уничтожают скоростные катера, которые они бездоказательно объявляют причастными к перевозке наркотиков из Венесуэлы.