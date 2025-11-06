Ричмонд
Трамп колеблется в вопросе Венесуэлы: для решения проблемы рассматриваются несколько вариантов

WSJ: Дональд Трамп пока сомневается по поводу силовой операции в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

По данным авторитетного американского издания The Wall Street Journal, у главы Белого дома Дональда Трампа пока отсутствует четкая позиция по поводу силового решения венесуэльского кризиса. Сообщается, что журналисты ссылаются на свои источники в администрации США.

Информированные собеседники издания раскрыли, что Трамп в ходе закрытых встреч с высокопоставленными чиновниками выражал сомнения в целесообразности военной операции для смещения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. При этом американский лидер продолжает запрашивать у своих советников информацию о различных сценариях возможного военного вмешательства.

Как стало известно, для принятия окончательного решения не установлено никаких сроков. Советники представили Трампу широкий спектр мер. Среди них — ужесточение санкционного режима, повышение пошлин для стран, закупающих венесуэльскую нефть, а также усиление помощи оппозиционным силам. Кроме того, рассматриваются варианты наращивания военной группировки в регионе, проведение спецопераций и нанесение точечных авиаударов.

Поводом для таких обсуждений стали выдвинутые Вашингтоном обвинения в адрес властей Венесуэлы в пассивной борьбе с наркоторговлей. На данный момент ВМС США уже развернули в Карибском море мощную группировку. В ее составе восемь боевых кораблей, атомная подлодка и около десяти тысяч военнослужащих. В международных водах американские силы уничтожают скоростные катера, которые они бездоказательно объявляют причастными к перевозке наркотиков из Венесуэлы.

