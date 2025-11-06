С 8 ноября в ближайшем Подмосковье откроют новые автобусные маршруты

С 8 ноября Одинцово и Красногорск свяжут с Москвой первые пригородные маршруты столичного транспорта. По Рублево-Успенскому шоссе от станции метро «Крылатское» начнут курсировать автобусы № 1101 до Барвихи и № 1290 до Московской городской онкологической больницы № 62. На линии выйдет семь современных машин, оборудованных по высоким московским стандартам.
«По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. Новые маршруты заработают с 8 ноября и свяжут Москву с городскими округами Одинцово и Красногорск. Современные автобусы проследуют от метро “Крылатское” до Барвихи и поселка Истра. В ближайшие недели планируем запустить еще два маршрута в Одинцовский городской округ», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Тариф на маршрутах будет фиксированный, прикладывать карту нужно только на входе. Проезд по карте «Тройка» в автобусе № 1101 будет стоить 100 рублей (и 101 рубль по банковской карте), а в автобусе № 1290 — 90 рублей (и 91 рубль по банковской карте). Пассажиры смогут оплатить проезд и другими способами, в том числе с помощью карт москвича и жителя Московской области. Будет также действовать билет «Единый» зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 и 90 дней без лимита поездок.
Кроме того, у жителей области будет возможность оплачивать проезд по безлимитным единым абонементам зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. В них входят бесплатные пересадки на метро, Московские центральные диаметры, Московское центральное кольцо и столичный наземный транспорт, а также поездки на электросудах, велосипедах и электроскутерах сервиса «Велобайк».
На новые пригородные маршруты выйдут современные российские автобусы большой вместительности с отличительной наклейкой «Москва — область». В транспорте установлена система климат-контроля, а также предусмотрены места для инвалидов и низкий пол. Кроме того, в них есть большие экраны с информацией, используется понятная навигация и голосовые объявления.
К привычным номерам автобусов добавят цифру 1, чтобы избежать дублирования с номерами городских маршрутов. Это позволит пассажирам запомнить, что маршруты с четырехзначными номерами следуют в область.
В соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта Москва приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом более чем для 30 миллионов жителей 11 регионов России. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.