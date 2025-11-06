С 8 ноября в ближайшем Подмосковье откроют новые автобусные маршруты

Тариф на маршрутах будет фиксированный, прикладывать карту нужно только на входе. Проезд по карте «Тройка» в автобусе № 1101 будет стоить 100 рублей (и 101 рубль по банковской карте), а в автобусе № 1290 — 90 рублей (и 91 рубль по банковской карте). Пассажиры смогут оплатить проезд и другими способами, в том числе с помощью карт москвича и жителя Московской области. Будет также действовать билет «Единый» зоны «Пригород» по карте москвича для обучающихся на 30 и 90 дней без лимита поездок.