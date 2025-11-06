Ричмонд
Из Омска запустили первый чартерный рейс на Пхукет

Самолёт в Таиланд вылетел с полной загрузкой.

Источник: Om1 Омск

Из Омска стартовала зимняя чартерная программа полётов на популярный тайский курорт — остров Пхукет. С 5 ноября перелёты выполняет авиакомпания Azur Air на самолётах Boeing 767−300, рассчитанных на 336 пассажиров.

Как сообщает пресс-служба Омского аэропорта, первый рейс отправился при полной загрузке.

«Первый рейс из Омска вылетел со 100-процентной загрузкой. Желаем всем путешественникам отличного отпуска на берегу Андаманского моря! Насладитесь отдыхом и возвращайтесь с хорошим настроением в Омск», — отметили сотрудники воздушной гавани.

Полётная программа будет действовать в течение всего зимнего сезона. Путёвки доступны у туроператоров и туристических агентств города.

Ранее Омский аэропорт опубликовал расписание рейсов на популярные курорты в Таиланд, Вьетнам и Египет.

Читайте также на портале Om1.ru.

Омский аэропорт опубликовал расписание рейсов в Таиланд, Вьетнам и Египет.