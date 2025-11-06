Зумеры из Москвы под видом блогеров ограбили школьника на 60 тысяч, но прокололись от жадности

Заметив на смартфоне приложение с криптокошельком, нападавшие начали требовать отдать им деньги ещё и оттуда. Парень «напел» им, что там лежит более 9 млн рублей в крипте. Злоумышленники отпустили его домой, чтоб он перевёл им средства, но дома подросток сразу же позвонил в полицию.