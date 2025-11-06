Зумеры из Москвы под видом блогеров ограбили школьника на 60 тысяч, но прокололись от жадности

Черемушкинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). По версии следствия, 3 ноября 2025 года злоумышленники выманили 16‑летнего подростка под предлогом съёмки совместного видео для соцсетей и встретились с ним на улице.
Пригласив юношу в автомобиль, один из «блогеров» достал пистолет, выстрелил в пол и начал требовать передать цифровые открытки одного из мессенджеров. Стоит такая «безделица» около 60 тысяч рублей. Подросток испугался и отдал им телефон, чтобы те забрали желаемое.
Заметив на смартфоне приложение с криптокошельком, нападавшие начали требовать отдать им деньги ещё и оттуда. Парень «напел» им, что там лежит более 9 млн рублей в крипте. Злоумышленники отпустили его домой, чтоб он перевёл им средства, но дома подросток сразу же позвонил в полицию.
«Благодаря грамотно спланированной работе следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигуранты установлены. Ими оказались молодые люди 2003, 2007 и 2010 годов рождения. Они задержаны на территории Калужской области и доставлены в подразделение московского ведомства для производства следственных действий», — сказано в публикации.
Ранее в Челябинске полицейские задержали мать пятилетней девочки, изрезанное тело которой нашли в её жилище в диване. Женщина приехала туда из Башкортостана и арендовала квартиру посуточно. Труп нашли после выселения.
