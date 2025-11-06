Омский аэропорт взял в аренду аппаратуру для борьбы с беспилотниками

В списке оборудования омского аэропорта появится «Серп ВС6Д», который обнаруживает и блокирует управление беспилотных летательных аппаратов. Арендодателем, предоставившим аппаратуру, стала принадлежащая аэропорту компания «ТЗК Омск “Центральный”. Возглавляет ее бывший гендиректор омского аэропорта Сергей Зезюля.