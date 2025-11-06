Ричмонд
Омский аэропорт взял в аренду аппаратуру для борьбы с беспилотниками

Договор аренды заключен на три года.

Источник: Комсомольская правда

Омский аэропорт взял в аренду оборудование для противодействия беспилотникам. Сведения отражены на портале Госзакупок.

В списке оборудования омского аэропорта появится «Серп ВС6Д», который обнаруживает и блокирует управление беспилотных летательных аппаратов. Арендодателем, предоставившим аппаратуру, стала принадлежащая аэропорту компания «ТЗК Омск “Центральный”. Возглавляет ее бывший гендиректор омского аэропорта Сергей Зезюля.

Оборудование аэропорт арендовал на три года, стоимость аренды составит 8,5 млн рублей.