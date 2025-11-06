Омский аэропорт взял в аренду аппаратуру для борьбы с беспилотниками

Омский аэропорт взял в аренду оборудование для противодействия беспилотникам. Сведения отражены на портале Госзакупок.
В списке оборудования омского аэропорта появится «Серп ВС6Д», который обнаруживает и блокирует управление беспилотных летательных аппаратов. Арендодателем, предоставившим аппаратуру, стала принадлежащая аэропорту компания «ТЗК Омск “Центральный”. Возглавляет ее бывший гендиректор омского аэропорта Сергей Зезюля.
Оборудование аэропорт арендовал на три года, стоимость аренды составит 8,5 млн рублей.