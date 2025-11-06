Праздник 7 ноября: путь от Великой Революции к Дню согласия и примирения

История этого праздника учит, что единство нации в способности с уважением принимать свое прошлое во всем его многообразии, извлекать из него уроки и находить в себе силы для диалога. День согласия и примирения, даже утратив официальный статус, оставил после себя важнейший посыл: только через взаимное уважение, поиск компромисса и отказ от вражды можно построить сильное, стабильное и процветающее общество. Это день, который призывает ценить мир и делать все возможное, чтобы трагические страницы прошлого никогда не повторились.