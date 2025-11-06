«Особый момент»: Овечкин оценил свою рекордную шайбу в НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал достижение 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
— Пару дней назад меня спросили: «Ты когда-то задумывался о рекорде?» Конечно, это огромное число, никто в истории НХЛ еще этого не добивался ранее, и стать первым игроком, кто смог это сделать. Особый момент, — заявил Овечкин.
Он отметил, что особенно приятно установить рекорд на домашней арене, среди болельщиков и близких людей, передает AP News.
Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин достиг исторического рубежа 6 ноября. Юбилейная, 900-я шайба, была заброшена Овечкиным на 23-й минуте матча. На данный момент в активе россиянина 900 голов в 1504 матчах за 21-й сезон в НХЛ.
Вратарь американского клуба «Сент-Луис Блюз» чуть не украл шайбу, которой Александр Овечкин забил рекордный 900-й гол в НХЛ. Один из представителей судейской команды заметил это. После он принудил вратаря вернуть шайбу — голкиперу «Сент-Луиса» пришлось согласиться.
9 октября Александр Овечкин также установил новый рекорд среди российских спортсменов по количеству сезонов, сыгранных в НХЛ. Его хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» открыла новый сезон домашней игрой против «Бостон Брюинз».