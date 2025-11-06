«Особый момент»: Овечкин оценил свою рекордную шайбу в НХЛ

— Пару дней назад меня спросили: «Ты когда-то задумывался о рекорде?» Конечно, это огромное число, никто в истории НХЛ еще этого не добивался ранее, и стать первым игроком, кто смог это сделать. Особый момент, — заявил Овечкин.