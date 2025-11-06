В Новосибирской области росгвардейцы спасли мужчину с приступом эпилепсии

В Куйбышеве сотрудники Росгвардии спасли мужчину, у которого на улице произошел приступ эпилепсии. Они оказали горожанину доврачебную помощь, а потом доставили его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.