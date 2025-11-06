В Новосибирской области росгвардейцы спасли мужчину с приступом эпилепсии

В Куйбышеве сотрудники Росгвардии спасли мужчину, у которого на улице произошел приступ эпилепсии. Они оказали горожанину доврачебную помощь, а потом доставили его в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Новосибирской области.
— Утром 5 ноября во время патрулирования по улице Краскома экипаж Куйбышевского отдела вневедомственной охраны обратил внимание на лежавшего на тротуаре человека. Мужчина не подавал признаков жизни. Заглушив служебный автомобиль, стражи правопорядка незамедлительно поспешили на помощь, — добавили в пресс-службе.
Росгвардейцы по внешним признакам поняли, что у мужчины произошел эпилептический приступ. Сотрудники вневедомственной охраны стабилизировали состояние горожанина, а затем экстренно доставили его в центральную районную больницу.