Более 110 тыс. детей обратились за помощью через контакт-центр в Казахстане

«С начала 2025 года в единый государственный контакт-центр “111” по вопросам защиты прав семьи, женщин и детей поступило 110 999 обращений от детей. Из них 108 987 обращений направлены через QR-коды, размещенные во всех школах и колледжах страны, и 2012 звонков — по телефону», — говорится в сообщении.

Источник: КазТАГ

За время работы контакт-центра психологическую поддержку получили 3499 детей. По 1602 обращениям помощь оказывалась совместно с государственными органами. Большинство звонков, по данным комитета, касались консультаций и получения информации.

Наибольшее количество обращений поступило от детей из Алматы (9160), Западно-Казахстанской (7654) и Туркестанской (7478) областей. Наименьшие показатели зарегистрированы в областях Улытау (1017) и Абай (1765), и Северо-Казахстанской области (1738).

«Анализ обращений показывает, что дети чаще пишут, чем звонят. Для многих переписка — это безопасный способ рассказать о тревоге или страхе, когда рядом нет взрослого, которому можно довериться. Каждый день специалисты получают обращения о тревоге, страхах, семейных конфликтах, о проблемах между родителями, друзьями, в школе. Недавно одна школьница обратилась через QR-код — ей требовалась психологическая поддержка, и специалисты оказали системную помощь, которая помогла вернуть уверенность и спокойствие», — отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.