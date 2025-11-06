Более 110 тыс. детей обратились за помощью через контакт-центр в Казахстане

«Анализ обращений показывает, что дети чаще пишут, чем звонят. Для многих переписка — это безопасный способ рассказать о тревоге или страхе, когда рядом нет взрослого, которому можно довериться. Каждый день специалисты получают обращения о тревоге, страхах, семейных конфликтах, о проблемах между родителями, друзьями, в школе. Недавно одна школьница обратилась через QR-код — ей требовалась психологическая поддержка, и специалисты оказали системную помощь, которая помогла вернуть уверенность и спокойствие», — отметила председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.