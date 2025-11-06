Движение маломерных судов ограничили по трем рекам в Самарской области

Также запрещено движение лодок вдоль правого берега реки Самары от устья до ж/д моста (исключение — Новая и Старая Гавани на реке Самаре); на акватории и по судоходному подходному каналу порта Сызрань; на внутренней акватории Муравьиных островов в Тольятти; на акватории Сызранского ж/д моста на расстоянии менее 100 метров вверх и вниз от границ сооружения (исключение — движение по Волге под мостом под несудоходными пролетами № 1 и 9); на акватории реки Татьянки в подпоре Саратовского водохранилища, расположенной в границах Самары.