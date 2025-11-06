Движение маломерных судов ограничили по трем рекам в Самарской области

В Самарской области утвердили новые правила пользования маломерными судами на водных объектах региона. В них в числе прочего прописаны места, где лодкам запрещено плавать и находиться. Соответствующее постановление облправительства 1 ноября 2025 года подписал губернатор Вячеслав Федорищев.
Так, маломерным судам нельзя плавать у правого (южного) берега Усольского залива Куйбышевского водохранилища; у плотины Жигулевской ГЭС (на 1 км выше и на 2 км ниже плотины); на участке вдоль левого берега Куйбышевского водохранилища (в районе шлюза № 21 Жигулевского гидроузла); вдоль правого берега реки Самары от ж/д моста до устья реки Самары; вдоль левого берега Саратовского водохранилища от села Студеный (от Студеного оврага) до истока реки Кривуши.
Также запрещено движение лодок вдоль правого берега реки Самары от устья до ж/д моста (исключение — Новая и Старая Гавани на реке Самаре); на акватории и по судоходному подходному каналу порта Сызрань; на внутренней акватории Муравьиных островов в Тольятти; на акватории Сызранского ж/д моста на расстоянии менее 100 метров вверх и вниз от границ сооружения (исключение — движение по Волге под мостом под несудоходными пролетами № 1 и 9); на акватории реки Татьянки в подпоре Саратовского водохранилища, расположенной в границах Самары.
Вышеуказанные запреты распространяются не на все маломерные суда, пишет «Самарская газета». Исключения составляют суда госслужб, аварийно-спасательных служб, народных дружин, органов внутренних дел. Кроме того, по реке Татьянке могут передвигаться лодки без моторов.