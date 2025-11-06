Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вышел в рейс с пассажирами

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном было прервано в 2011 году, а раньше курсировало с 1993 года. Новый паром рассчитан на 450 пассажиров, 93 из которых — комфортные места в отдельном зале, остальные — каюты с удобствами. Судно может перевозить до 20 грузовиков и 200 легковых автомобилей, хотя пока транспорт на борту не принимается.