Первый за 14 лет паром из Трабзона в Сочи вышел в рейс с пассажирами

Рейс стартовал вечером 5 ноября из порта Трабзон, после нескольких переносов из-за шторма. Путь занимает примерно 12 часов, прибытие в Сочи запланировано на утро 6 ноября.
Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном было прервано в 2011 году, а раньше курсировало с 1993 года. Новый паром рассчитан на 450 пассажиров, 93 из которых — комфортные места в отдельном зале, остальные — каюты с удобствами. Судно может перевозить до 20 грузовиков и 200 легковых автомобилей, хотя пока транспорт на борту не принимается.
Рейсы будут регулярными — дважды в неделю с ценами от 55 долларов. Рост интереса наблюдается как среди россиян, так и турок, особенно на праздничные даты. Это открывает новые возможности для удобного и комфортного путешествия между двумя странами.