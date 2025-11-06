В ХМАО растет число пациентов, заболевших пневмонией

Мониторинг циркулирующих респираторных вирусов показал, что доля вируса SARS-CoV-2 составила 40,9%, на втором месте — риновирус с показателем 27,4%, на третьем — парагрипп с 7,6%. Прививки от респираторных инфекций в Югре получили 745 тысяч жителей, включая 287 680 детей и 3 738 беременных женщин.