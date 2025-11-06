Первый в мире экспресс-тест на гепатит С создали в России

Российские ученые создали первый в мире экспресс-тест для диагностики гепатита С, позволяющий определить наличие вируса за 25−30 минут. Об этом в четверг, 6 ноября, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уточняется, что подобная диагностика нужна для скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и принятия соответствующих мер. Разработку проводили в рамках проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)».
— Новый тест позволяет определить наличие вируса всего за 25−30 минут вместо 1,5−2 часов, что значительно ускоряет процесс диагностики по сравнению с традиционными методами, — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.
Более 167 пациентов заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке. Очаг инфекции находился в кабинете томографии. Как такое могло случиться, выясняла «Вечерняя Москва».
Гепатит С — вирусная инфекция, которая поражает печень человека. Ее главная опасность в том, что болезнь протекает бессимптомно. Где можно заразиться вирусом гепатита С, можно ли распознать болезнь заранее и существует ли специфическое лечение, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.