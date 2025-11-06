Первый в мире экспресс-тест на гепатит С создали в России

Гепатит С — вирусная инфекция, которая поражает печень человека. Ее главная опасность в том, что болезнь протекает бессимптомно. Где можно заразиться вирусом гепатита С, можно ли распознать болезнь заранее и существует ли специфическое лечение, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.