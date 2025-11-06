В костромском Волгореченске закрыли детсады и школы из-за атак БПЛА

В Волгореченске Костромской области на один день закрыли детсады и школы из-за атак БПЛА. Об этом в четверг, 6 ноября, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
Он уточнил, что такое решение принял оперативный штаб области.
«Оперативным штабом принято решение закрыть на один день в целях безопасности детские сады и школы Волгореченска», — рассказал костромской губернатор.
Он добавил, что работники администрации Волгореченска и находящихся рядом с ним поселений проводят обходы граждан, чтобы убедиться в их безопасности.
Напомним, сегодня утром в Волгореченске отразили атаку беспилотников ВСУ. Все оперативные службы города работают в усиленном режиме. Последствия атаки БПЛА устраняются. Сейчас угроза беспилотной опасности в Костромской области отменена.
Ранее стало известно, что за ночь над 10 регионами России сбили 75 украинских дронов.