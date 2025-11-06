В Самарской области выявлено 18 объектов накопленного экологического вреда

В Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ГРОНВОС), внесены 18 проблемных территорий региона.
По информации регионального Минприроды, шесть из них уже ликвидированы. Для семи площадок готовят заявки на устранение в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Среди них — четыре объекта в Тольятти, два в Сызрани и один в Самаре. Подать заявки планируют в 2026—2027 годах. Ещё пять территорий не подходят под критерии федеральной программы и будут очищены за счёт областного бюджета.
Перед началом работ проводят проектно-изыскательские мероприятия. В настоящее время идёт ликвидация свалки барды в селе Рождествено. Особое внимание уделяется так называемому «мазутному озеру» в Самаре — его планируют включить в федеральный проект.
Среди значимых проблемных зон — территория бывшего завода «Фосфор» в Тольятти, где выявлено 12 очагов загрязнения. Два из них внесены в ГРОНВОС, остальные расположены на участках с капитальными постройками. Межведомственная группа рассматривает варианты решения ситуации, а в суд направлены иски к собственникам с требованием провести очистку.