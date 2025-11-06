В Самарской области выявлено 18 объектов накопленного экологического вреда

По информации регионального Минприроды, шесть из них уже ликвидированы. Для семи площадок готовят заявки на устранение в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Среди них — четыре объекта в Тольятти, два в Сызрани и один в Самаре. Подать заявки планируют в 2026—2027 годах. Ещё пять территорий не подходят под критерии федеральной программы и будут очищены за счёт областного бюджета.