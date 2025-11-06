В Казани после аварии заработали информационные табло на остановках

Отключение было связано с аварией на сетях электроэнергии, сообщает Комитет по транспорту.
«Работа табло и отображение транспорта в приложениях восстановлены. Система вышла в штатный режим сегодня около часа ночи», — указано в сообщении.
В столице РТ на остановках общественного транспорта заработали информационные табло.
