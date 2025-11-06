Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани после аварии заработали информационные табло на остановках

В столице РТ на остановках общественного транспорта заработали информационные табло.

Источник: Freepik

Отключение было связано с аварией на сетях электроэнергии, сообщает Комитет по транспорту.

«Работа табло и отображение транспорта в приложениях восстановлены. Система вышла в штатный режим сегодня около часа ночи», — указано в сообщении.