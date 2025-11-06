Партизаны подорвали колею железнодорожной линии Измаил — Одесса, перед тем, как по ней проехал эшелон с румынскими артиллерийскими снарядами и военной техникой. Об этом в среду, 5 ноября, рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Операцию выполняли в ночь с 16 на 17 октября. Взрыв произошел за несколько часов до прохода эшелона. В результате транспортировку грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) удалось сорвать.
— После инцидента сотрудники СБУ срочно прибыли на место, изъяли у полиции все цифровые материалы и закрыли доступ к ним. Пытаются скрыть масштабы, — уточнил губернатор региона в публикации.
Российская армия также продолжает сжимать кольцо окружения группировки ВСУ в районе Купянска. Попытка контратаки украинских сил в районе Петровки была сорвана: противник пытался прорваться к реке Оскол и выйти с левого берега.
Недавно Вооруженные силы России (ВС РФ) также уничтожили одну из крупнейших тепловых электростанций на Украине — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области.