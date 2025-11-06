В пятницу ожидается самая сильная геомагнитная буря года

В пятницу, 7 ноября, Землю ожидает одна из самых сильных геомагнитных бурь в текущем году и одна из наиболее мощных за последние годы. Согласно модели движения плазмы, ситуация напоминает ту, что предшествовала магнитной буре высшего уровня G5, которая произошла 11−12 мая прошлого года. Тогда несколько выбросов солнечной плазмы одновременно достигли Земли, объединившись в структуру рекордных размеров.