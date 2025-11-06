В пятницу ожидается самая сильная геомагнитная буря года

В пятницу ожидается одна из самых мощных геомагнитных бурь года, которая связана со вспышкой класса M7.4, зарегистрированной 6 ноября около 16:00, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
В пятницу, 7 ноября, Землю ожидает одна из самых сильных геомагнитных бурь в текущем году и одна из наиболее мощных за последние годы. Согласно модели движения плазмы, ситуация напоминает ту, что предшествовала магнитной буре высшего уровня G5, которая произошла 11−12 мая прошлого года. Тогда несколько выбросов солнечной плазмы одновременно достигли Земли, объединившись в структуру рекордных размеров.
Специалисты предупреждают, что магнитные возмущения могут продолжаться до конца следующей недели, так как на восточном краю Солнца остаются активные области, способные вызвать новые вспышки.