Историческую станцию «Орбита» признали культурным наследием Новосибирска

Ретрансляционная станция космической связи «Орбита», расположенная в живописной Бугринской роще, получила статус объекта культурного наследия.

Источник: Сиб.фм

Соответствующий приказ был опубликован 6 ноября на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области, что стало важным шагом в сохранении исторического наследия региона.

Построенная в 1967 году, станция с внушительной тарелкообразной антенной диаметром 12 метров стала символом эпохи, когда космические технологии только начинали входить в повседневную жизнь. Она могла «вести» спутник на протяжении 8−10 часов, что позволяло телезрителям Новосибирска и других сибирских регионов наслаждаться программами Центрального телевидения в цветном изображении — настоящим прорывом для того времени.

Однако эта станция не только служила гражданским целям. По неофициальной информации, в период «холодной войны» она также использовалась для выполнения засекреченных военных задач, перехватывая сигналы с вражеских спутников.

Ранее Сиб.фм писал, что 100 тысяч человек выбрали Новосибирск культурной столицей России.