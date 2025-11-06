Историческую станцию «Орбита» признали культурным наследием Новосибирска

Соответствующий приказ был опубликован 6 ноября на сайте Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия области, что стало важным шагом в сохранении исторического наследия региона.
Построенная в 1967 году, станция с внушительной тарелкообразной антенной диаметром 12 метров стала символом эпохи, когда космические технологии только начинали входить в повседневную жизнь. Она могла «вести» спутник на протяжении 8−10 часов, что позволяло телезрителям Новосибирска и других сибирских регионов наслаждаться программами Центрального телевидения в цветном изображении — настоящим прорывом для того времени.
Однако эта станция не только служила гражданским целям. По неофициальной информации, в период «холодной войны» она также использовалась для выполнения засекреченных военных задач, перехватывая сигналы с вражеских спутников.
