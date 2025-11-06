Под Омском построят комплекс по производству молока на 1 200 коров

Проект строительства молочно-товарного комплекса в Любинском районе Омской области был поддержан на инвесткомитете под председательством губернатора Виталия Хоценко.
Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, в деревне Матюшино инвестор намерен построить комплекс с фермой на 1 200 голов крупного рогатого скота, что позволит производить молоко-сырье в объемах порядка 9,6 тысячи тонн в год. Также ожидается, что животноводческий комплекс создаст несколько десятков новых рабочих мест и сохранит 134 действующих.
«Новый комплекс позволит увеличить продуктивность скота и повысить долю молока высшего сорта, что станет дополнительным вкладом в развитие агропромышленного комплекса региона», — отметили в облправительстве.
Общий объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей. Реализация запланирована на 2025−2026 годы.