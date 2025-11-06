Под Омском построят комплекс по производству молока на 1 200 коров

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, в деревне Матюшино инвестор намерен построить комплекс с фермой на 1 200 голов крупного рогатого скота, что позволит производить молоко-сырье в объемах порядка 9,6 тысячи тонн в год. Также ожидается, что животноводческий комплекс создаст несколько десятков новых рабочих мест и сохранит 134 действующих.