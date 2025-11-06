Китай создал революционный корабельный реактор: он способен годами работать без дозаправки

Китайские инженеры разработали ядерный реактор на тории для применения на тяжелых морских судах. Как сообщает газета South China Morning Post, новую энергетическую установку планируется установить на создаваемом в КНР крупнейшем в мире контейнеровозе.
Издание отмечает, что успешное внедрение этой технологии способно привести к кардинальным изменениям в коммерческом судоходстве. В отличие от традиционных урановых реакторов, требующих сложных и мощных систем охлаждения, китайская разработка использует торий в качестве топлива. Этот материал считается более безопасным и не требует водяного охлаждения.
Согласно проекту, ториевый реактор будет установлен на перспективном контейнеровозе, способном перевозить 14 тысяч морских контейнеров. Мощность энергетической установки составит 50 МВт, что достаточно для многолетней работы судна в океане без необходимости дозаправки. Для обеспечения безопасности на случай чрезвычайных ситуаций корабль дополнительно оборудуют резервным дизель-генератором мощностью 10 МВт.
Как указывает SCMP, практическое применение ториевых реакторов может произвести революцию не только в коммерческом судоходстве, но и в военно-морском кораблестроении. Благодаря повышенной безопасности и автономности технология представляет особый интерес.
