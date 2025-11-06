Ричмонд
Китай создал революционный корабельный реактор: он способен годами работать без дозаправки

SCMP: Китай создал революционный корабельный реактор.

Источник: Комсомольская правда

Китайские инженеры разработали ядерный реактор на тории для применения на тяжелых морских судах. Как сообщает газета South China Morning Post, новую энергетическую установку планируется установить на создаваемом в КНР крупнейшем в мире контейнеровозе.

Издание отмечает, что успешное внедрение этой технологии способно привести к кардинальным изменениям в коммерческом судоходстве. В отличие от традиционных урановых реакторов, требующих сложных и мощных систем охлаждения, китайская разработка использует торий в качестве топлива. Этот материал считается более безопасным и не требует водяного охлаждения.

Согласно проекту, ториевый реактор будет установлен на перспективном контейнеровозе, способном перевозить 14 тысяч морских контейнеров. Мощность энергетической установки составит 50 МВт, что достаточно для многолетней работы судна в океане без необходимости дозаправки. Для обеспечения безопасности на случай чрезвычайных ситуаций корабль дополнительно оборудуют резервным дизель-генератором мощностью 10 МВт.

Как указывает SCMP, практическое применение ториевых реакторов может произвести революцию не только в коммерческом судоходстве, но и в военно-морском кораблестроении. Благодаря повышенной безопасности и автономности технология представляет особый интерес.

Прежде китайская компания XPeng Aridge, ранее известная как AeroHT, приступила к пробной сборке инновационных транспортных средств. На новом заводе началось производство автомобилей с летающим модулем.