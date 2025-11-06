Ученые нашли артефакты на месте битвы добра и зла, описанном в Библии

Автор материала подчеркивает, что Тель-Мегиддо определен как место Армагеддона, о котором говорится в Откровении 16:16. В писании сообщается о противостоянии добра и зла, поэтому осуществление здесь организованных религиозных практик символически отражает роль Тель-Мегиддо в качестве арены для духовной борьбы.