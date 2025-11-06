Ученые нашли артефакты на месте битвы добра и зла, описанном в Библии

Археологи обнаружили свидетельства древних ритуалов в израильском Тель-Мегиддо, библейском месте, которое связывают с последней битвой между добром и злом, материал из Daily Mail перевел aif.ru.
Уточняется, что ученые нашли керамическое святилище и полный зооморфный ритуальный сосуд в форме барана. Артефактам более 3300 лет, их изготовили ханаанеи — древние семитские народы, населявшие территорию Леванта.
«Место захоронения в пределах видимости большого храмового комплекса Тель-Мегиддо позволяет предположить, что ханаанский народный культ, вероятно, местные фермеры, проводили ритуалы», — говорится в материале.
В Управлении древностей Израиля (IAA) заявили, что раскопки здесь ведутся уже более века.
Автор материала подчеркивает, что Тель-Мегиддо определен как место Армагеддона, о котором говорится в Откровении 16:16. В писании сообщается о противостоянии добра и зла, поэтому осуществление здесь организованных религиозных практик символически отражает роль Тель-Мегиддо в качестве арены для духовной борьбы.
