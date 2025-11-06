Ричмонд
Новые светофоры установили на трассе «Алматы — Бишкек» для снижения заторов

Астана. 6 ноября. КазТАГ — На наиболее загруженных участках автодороги «Алматы — Бишкек» установлены дополнительные светофоры и обустроены выезды для улучшения пропускной способности транспорта, сообщает пресс-служба прокуратуры Алматинской области.

Источник: КазТАГ

«Прокуратурой обращено внимание на многочисленные обращения и жалобы граждан, связанные с образованием постоянных заторов и скоплением автотранспортных средств на отдельных участках республиканской трассы “Алматы — Бишкек”. В рамках проекта на трассе “Алматы — Бишкек”, в районе поворота на село Долан, установлен пешеходный светофор, направленный на повышение безопасности участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, самым проблемным участком трассы считается отрезок от поворота на 19 км до поселка Алмалыбак, где регулярно образуются заторы из-за разворота, мешающего свободному движению транспорта в обоих направлениях. Сейчас на этом участке временно установлен светофор, который регулирует движение и помогает контролировать скорость машин в зоне с интенсивным потоком и опасными поворотами.

«Кроме того, обустроен выезд на трассу “Алматы — Бишкек” со стороны 19 км для удобства жителей близлежащих жилых массивов и улучшения пропускной способности дороги», — отметили в прокуратуре.