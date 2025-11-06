Новые светофоры установили на трассе «Алматы — Бишкек» для снижения заторов

По данным прокуратуры, самым проблемным участком трассы считается отрезок от поворота на 19 км до поселка Алмалыбак, где регулярно образуются заторы из-за разворота, мешающего свободному движению транспорта в обоих направлениях. Сейчас на этом участке временно установлен светофор, который регулирует движение и помогает контролировать скорость машин в зоне с интенсивным потоком и опасными поворотами.