Вышел в шахту лифта: ЧП в высотке Астаны попало на видео

«В 05:11 на пульт “112” столичного ДЧС поступило сообщение о том, что в районе Нура по адресу: ул. Сыганак, д. 32, в лифте жилого комплекса застрял человек, а также, возможно, имеется пострадавший, зажатый лифтом. По прибытии к месту вызова спасатели оперативно-спасательного отряда с помощью ручного инструмента открыли дверь лифта и освободили мужчину 1994 года рождения. Кроме того, спасатели совместно с представителями лифтовой службы произвели подъем из лифтовой шахты мужчины 1987 года рождения. Мужчина был передан бригаде медицинской службы для дальнейшего осмотра», — прокомментировали ЧП в ведомстве.