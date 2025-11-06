Ричмонд
Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 6 ноября

Белорусы будут работать на один час меньше 6 ноября перед большими выходными.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день 6 ноября, в четверг. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

«Меньше на час. 6 ноября в Беларуси сокращенный рабочий день перед Днем Октябрьской революции (белорусы будут отдыхать три дня подряд)», — отметили в ведомстве.

В Минтруда уточнили, что для белорусов, которые работают полный рабочий день, он будет сокращен на один час. Для сотрудников с неполным графиков продолжительность рабочего дня будет уменьшена пропорционально. Так, при шестичасовом рабочем дне — на 45 минут, а при четырехчасовом — на 30 минут.

Кстати, «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.

А еще Нацбанк поднял курс доллара и понизил курс евро на 6 ноября и большие выходные.

Тем временем «Минскэнерго» предупредило минчан про зеленый цвет горячей воды из-под крана.