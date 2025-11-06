Минтруда сказало белорусам про сокращенный рабочий день в четверг 6 ноября

В Минтруда уточнили, что для белорусов, которые работают полный рабочий день, он будет сокращен на один час. Для сотрудников с неполным графиков продолжительность рабочего дня будет уменьшена пропорционально. Так, при шестичасовом рабочем дне — на 45 минут, а при четырехчасовом — на 30 минут.