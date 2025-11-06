Возле села Ногир в Северной Осетии открыли мост

Торжественное открытие движения по мосту через реку Терек на обходе села Ногир состоялось в Северной Осетии. Реконструкцию сооружения провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете дорожного хозяйства республики.
В конце мая 2023 года из-за паводков старый мост рухнул. Это привело к транспортным проблемам, так как большинство машин, в том числе грузовых, вынуждены были ездить через Владикавказ, создавая пробки в городе.
Во время реконструкции специалисты возвели новое сооружение взамен старого. Оно может выдерживать до 110 тонн. Длина моста составляет более 130 метров, а ширина проезжей части — 11,5 метра. Для удобства пешеходов по обеим сторонам оборудовали тротуары, установили ограждение и провели освещение.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.