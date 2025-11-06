Выяснилось, как наказали блогершу, оскорбившую бойцов СВО

Видеоролик, снятый иркутской блогершей из салона своего автомобиля в День России, вызвал у многих шок и возмущение. Девушка, недовольная официальным праздником, выражала негодование по поводу того, что все государственные организации, куда ей требовалось попасть, не работали. Затем она переключилась на участников СВО.
Но этим дело не ограничилось. При задержании она применяла физическую силу к сотруднику полиции и даже покусала его. Если за оскорбления её, строго по закону, оштрафовали, то за противодействие полиции отправили в колонию-поселение. Подробнее рассказывает irk.aif.ru.
За оскорбления к ответу.
Люди, увидевшие эту запись, стали требовать задержать автора видеоролика и поместить её в следственный изолятор, чтобы суд решил, возможно ли привлечь её к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.
Блогершу задержали для выяснения обстоятельств. Сама нарушительница общественного порядка, которой оказалась 35-летняя жительница Шелехова, переехавшая в иркутский район Ново-Ленино, охарактеризовала своё задержание сотрудниками полиции так: «Это смешно, ей-богу». На камеру в стенах Следственного комитета она заявила: «Мне не за что извиняться».
Но её точка зрения тут малоинтересна — она нанесла оскорбление и государственному празднику, и военнослужащим, участвующим в СВО. И её слова были услышаны.
Суд, рассмотрев материалы дела, признал ее виновной по статье дискредитация Вооруженных Сил РФ. В качестве наказания суд в июле назначил ей штраф в размере 45 тысяч рублей.
Но этим дело не ограничилось. Настоящее наказание блогерша получила уже за то, что не прекратила граничащие с хулиганством выходки: оскорбляла сотрудников полиции и даже покусала одного из них.
Спектакль с выездом.
Начались же публикации постановочных видео с оскорблениями и выездом на улицы города, как следует из материалов суда, ещё до 12 июня.
«Суд установил, что 26 мая в ночное время блогера на принадлежащем ей автомобиле “Тойота Камри”, вблизи здания детской поликлиники Шелехова остановил инспектор ДПС с целью проверки документов, — рассказывают в прокуратуре Иркутской области. — С использованием находящегося при ней сотового телефона она осуществила видеосъемку своего разговора».
Что называется, почему бы и нет? Но уже через несколько дней она разместила эту видеозапись и ее снимок на своей личной странице в социальной сети в открытом доступе. К публикации она добавила комментарий, содержащий оскорбительные выражения в адрес сотрудника правоохранительных органов, предоставив возможность просмотра записи всем желающим.
Тогда это закончилось ничем. Но после скандального видео в день России, которое мгновенно распространилось по всему интернету, запись приобщили к делу.
Тем временем история с блогершей, которая после беседы с представителями правоохранительных органов и жалоб на стресс отправилась на обследование в больницу, продолжилась. Из медучреждения она ушла (впрочем в, лечении она не нуждалась), вернулась домой и заперлась. Сама она расположилась на балконе и начала снимать новое видео, транслируя его прямо в интернет — о том, что её, якобы, замуровали в квартире с внешней стороны, и что в дверь стучит полиция.
«У вас нижний замок защёлкнут!» — в ответ на эту «театральную постановку» полицейские тоже начали записывать каждый свой шаг на видео.
Блогерша, подбежав к двери, которую заблокировала сама (как выяснилось, никто её не «замуровывал»), принялась бить в неё изнутри, выражалась крайне нецензурно и угрожала причинить вред себе.
«Бригада скорой помощи уже выехала, мы её вызвали», — успокоил её сотрудник полиции.
На следующем кадре представитель Службы спасения уже выламывает дверь. Хозяйка квартиры находится на балконе, крутит в руках колющие предметы. Их у неё отняли, после чего начали задавать вопросы.
— Мне тяжело разговаривать, я в сильнейшем стрессе, — отбивалась от них блогерша.
— Что произошло?
— Мне прислали 600 сообщений только во «ВКонтакте»! А то, что вы снимаете, разве мне от этого станет легче…
Присланные ей сообщения сложно назвать доброжелательными — люди были взбешены. Лишь немногие, по-видимому, знакомые, удивлялись и ахали — дескать, что же случилось с ней? У создательницы ролика есть на этот счёт собственное мнение, которым она поделилась в полиции, где пытались выяснить, не принимала ли она наркотики. Она уверенно заявила: «Нет, просто я самый умный человек» — и сделала прощальный жест рукой. Впрочем, о том, что она «самый умный человек», блогерша заявляла и в первом ролике, содержащем ругательства в адрес военнослужащих СВО и Дня России.
Очередная доставка блогерши из Иркутска в полицию и СК не прошла спокойно.
«При посадке в служебный автомобиль вблизи перекрестка улиц Володарского и Дзержинского и после доставления в дежурную часть отдела полиции № 5 на улице Декабрьских Событий она нанесла полицейскому телесные повреждения и укусы левой и правой руки», — сообщает прокуратура Иркутской области обстоятельства её задержания, которые стали материалами обвинения.
Обвиняемая полностью признала свою вину в совершенных преступлениях и подала ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд удовлетворил это ходатайство после его рассмотрения.