Выяснилось, как наказали блогершу, оскорбившую бойцов СВО

Тем временем история с блогершей, которая после беседы с представителями правоохранительных органов и жалоб на стресс отправилась на обследование в больницу, продолжилась. Из медучреждения она ушла (впрочем в, лечении она не нуждалась), вернулась домой и заперлась. Сама она расположилась на балконе и начала снимать новое видео, транслируя его прямо в интернет — о том, что её, якобы, замуровали в квартире с внешней стороны, и что в дверь стучит полиция.