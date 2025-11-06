Будущий клуб казахстанского форварда Дастана Сатпаева сумел избежать поражения в гостевом поединке, сыграв вничью 2:2 с «Карабахом».
Стоит отметить, что азербайджанский коллектив уступал по ходу игры. Однако хозяева поля вскоре восстановили равновесие и даже вышли вперед.
Но гостей спас аргентинский полузащитник «Челси» Алехандро Гарначо, который поставил окончательную точку на 53-й минуте встречи.
В итоге «Карабах» набрал семь очков после четырех игр общего этапа Лиги чемпионов и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы.
«Аристократы» с таким же количеством баллов занимают 12-ю позицию.
«Считаем эту ничью успешным результатом, и особенно хочу отметить упорство нашей команды, сыграли по-азербайджански и мужественно. Впервые взяли очки у английского клуба, а могли и проиграть. Теперь нас ждут сложные матчи, но у нас уже есть большой опыт. Хотя в составе есть игроки, ранее не игравшие в еврокубках, у меня была тревога при выходе в групповую стадию, так как могли плохо выступить против больших команд. У нас боеспособная команда, верим друг в друга и показываем хорошие результаты. Когда желание идет от сердца, и результаты бывают успешными. У нас есть шанс пройти дальше, и мы постараемся использовать его максимально». Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.
Также стоит подчеркнуть фантастическую разницу стоимости игроков обеих команд. По данным финансовых источников, стоимость футболистов «Карабаха» в 45 раз меньше, чем у «аристократов», — 24,8 млн против 1,14 млрд евро.
Если будущая команда Дастана Сатпаева спаслась от поражения в Баку, то сам форвард накануне не смог помочь «Кайрату» в битве с «Интером».