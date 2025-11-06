Будущий клуб Сатпаева избежал сенсационного поражения от «Карабаха»

«Считаем эту ничью успешным результатом, и особенно хочу отметить упорство нашей команды, сыграли по-азербайджански и мужественно. Впервые взяли очки у английского клуба, а могли и проиграть. Теперь нас ждут сложные матчи, но у нас уже есть большой опыт. Хотя в составе есть игроки, ранее не игравшие в еврокубках, у меня была тревога при выходе в групповую стадию, так как могли плохо выступить против больших команд. У нас боеспособная команда, верим друг в друга и показываем хорошие результаты. Когда желание идет от сердца, и результаты бывают успешными. У нас есть шанс пройти дальше, и мы постараемся использовать его максимально». Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов.