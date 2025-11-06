В лесопожарные формирования Прикамья поступил новый автомобиль

Также в этом году лесопожарные формирования получили трактор. Благодаря поступлению нового оборудования и различных автомобилей количество лесных пожаров в этом году снизилось в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. А площадь леса, охваченная огнем, уменьшилась в 3,2 раза.