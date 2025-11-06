Ричмонд
В лесопожарные формирования Прикамья поступил новый автомобиль

Он оборудован системой ГЛОНАСС и радиосвязью.

Грузопассажирский автомобиль «Соболь» поступил в лесопожарные формирования Пермского края, что способствует достижению целей нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Машина позволит оперативно перевозить пожарных с индивидуальным снаряжением к возгораниям или перебазировать силы. Поступившая техника оборудована системой ГЛОНАСС и радиосвязью.

Также в этом году лесопожарные формирования получили трактор. Благодаря поступлению нового оборудования и различных автомобилей количество лесных пожаров в этом году снизилось в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом. А площадь леса, охваченная огнем, уменьшилась в 3,2 раза.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.