Нейросеть написала гимн для красноярских пиарщиков

Председатель Ассоциации Ирина Нагибина рассказала, что сначала обратилась к нейросети за подбором музыки, затем на нее писали слова. В «переговорах» с искусственным интеллектом помогала эксперт по нейросетям Лена Идейная. Она считает, что нейросети — это инструмент, такой же как молоток.