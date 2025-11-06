Ричмонд
Нейросеть написала гимн для красноярских пиарщиков

Он прозвучал в финале III Всероссийского форума «PR-среда», который прошел в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

30 и 31 октября в Красноярске проходил III Всероссийский форум «PR-среда». В 2025 году мероприятие собрало более трех тысяч маркетологов, журналистов, пиарщиков и предпринимателей, к онлайн трансляции подключились гости из шести стран. На протяжении двух дней участники форума вместе со спикерами искали ответы, как общаться с аудиторией в новой реальности.

В финале форума «PR-среда» в исполнении артистов Красноярского музыкального театра прозвучал гимн красноярской Ассоциации пиарщиков. Написал его искусственный интеллект.

Фото: предоставлено организаторами события.

Председатель Ассоциации Ирина Нагибина рассказала, что сначала обратилась к нейросети за подбором музыки, затем на нее писали слова. В «переговорах» с искусственным интеллектом помогала эксперт по нейросетям Лена Идейная. Она считает, что нейросети — это инструмент, такой же как молоток.

— Молотком можно гвозди забить, а можно пальцы отбить, все зависит от того, в чьих он руках.

Идейная стала одним из 65 экспертов форума. В ее выступлении было много практики и советов по созданию правильных промтов.