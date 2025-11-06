Больница башкирского села Языково получила медоборудование

Центральная районная больница (ЦРБ) в селе Языково Республики Башкортостан получила доплеровский анализатор для обследования беременных женщин. Оборудование закуплено в ходе реализации нацпроекта «Семья», сообщили в минздраве региона.
Аппарат предназначен для точной оценки кровотока плода и плаценты. Он позволяет своевременно выявлять возможные патологии сердечно-сосудистой системы матери и ребенка, а также прогнозировать развитие гипоксии, гипотонии и другие осложнения во время беременности.
«Реализация национального проекта “Семья” позволяет приобретать современное оборудование и внедрять передовые медицинские технологии, что способствует укреплению здоровья и благополучия семей, обеспечивая поддержку и заботу о здоровье каждого человека на разных этапах жизни», — отметил главный врач Языковской ЦРБ Алмаз Загидуллин.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.