Какое наказание грозит родителям за использование смартфона ребенком в школе

Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова 6 ноября 2025 года в кулуарах Сената прокомментировала запрет на использование смартфонов в школах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По ее словам, в Законе РК «Об образовании» прописаны нормы, что нельзя использовать в учебном процессе сотовые телефоны.

«В целом, ответственность остается за родителями, в рамках КоАП это 409 статья… Если это в первый раз (ребенок использует телефон. — Прим. ред.), случается замечание, а дальше уже предусмотрен штраф», — сказала Мелдебекова.

Вместе с тем вице-министр подчеркнула, что пока никого не штрафовали за это.

Она уточнила, что размер штрафа составляет 5 МРП или 19 660 тенге.

Ранее мы писали, что в одном из филиалов НИШ произошла давка из-за запрета проносить смартфон.