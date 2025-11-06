Какое наказание грозит родителям за использование смартфона ребенком в школе

По ее словам, в Законе РК «Об образовании» прописаны нормы, что нельзя использовать в учебном процессе сотовые телефоны.
«В целом, ответственность остается за родителями, в рамках КоАП это 409 статья… Если это в первый раз (ребенок использует телефон. — Прим. ред.), случается замечание, а дальше уже предусмотрен штраф», — сказала Мелдебекова.
Вместе с тем вице-министр подчеркнула, что пока никого не штрафовали за это.
Она уточнила, что размер штрафа составляет 5 МРП или 19 660 тенге.
