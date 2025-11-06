В Хабаровске из-за ДТП изменили маршруты автобусов № 40 и 82

В Хабаровске временно изменился путь следования автобусов маршрутов № 40 и 82. Это связано с дорожно-транспортным происшествием на улице Кола Бельды, где движение транспорта полностью перекрыто. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Теперь автобусы этих маршрутов будут следовать только до остановки «Весовая овощесовхоза». Дальнейший путь по обычному маршруту временно невозможен.
Уточнить актуальную информацию о движении автобусов можно несколькими способами: на сайте «Транспорт27.рф», через мобильное приложение Go2bus или по круглосуточному телефону диспетчерской службы 45−00−56.
Следователи завели уголовное дело после аварии на железнодорожном переезде в микрорайоне Ореховая сопка. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности.