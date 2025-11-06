В Хабаровске из-за ДТП изменили маршруты автобусов № 40 и 82

Следователи завели уголовное дело после аварии на железнодорожном переезде в микрорайоне Ореховая сопка. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности на железнодорожном транспорте, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью по неосторожности.