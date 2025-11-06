В Омске подвели итоги первого конкурса «Серебряный старт»

Первыми участниками регионального этапа проекта стали тринадцать жителей Омской области в возрасте от 62 лет. Самая пожилая среди них — 76-летняя фермер из села Надеждино Людмила Бабикова. Она уже десять лет занимается разведением кроликов и теперь решила построить на этом бизнес.
Программа предполагает десятидневное обучение основам предпринимательства, а также подготовку и защиту конкретных проектов под руководством опытных наставников. Среди идей — выпуск природного энергетика из продуктов пчеловодства, производство украшений, пастилы в форме цветов, изготовление мясных полуфабрикатов, обучение каллиграфии, бьюти-сервис и даже услуга по снятию показаний счетчиков на дому.
Победителем стала Светлана Локтева, автор проекта «Серебряные луга», посвященного производству натуральных чайных напитков.
— Живу в селе Серебряное Горьковского района. Вместе с семьей издавна выращиваем и собираем полезные травы, завариваем чай, экспериментируем. Получается неплохо. Чайные напитки с травами и фруктами пользуются спросом у соседей. Просят дать рецепты. Решила поучаствовать в проекте и неожиданно выиграла грант в сумме 150 тысяч рублей. Теперь куплю оборудование, оформлю декларацию соответствия и попробую развернуть свое дело. В омском центре «Мой бизнес» обещают помочь, — говорит Светлана.
Для участников программы она стала не просто обучением, а настоящим открытием. «После серых будней будто попадаешь в другой мир: новые люди, новая информация, новые возможности. Мы сдружились, начали обмениваться идеями, думаем о совместных проектах», — признают пенсионеры.
Организаторы обещают, что конкурс «Серебряный возраст» в Омской области получит продолжение.
— Мы убедились, что возраст — не помеха начинаниям. Главное — желание учиться и действовать, — отметил замуправляющего региональным Фондом поддержки предпринимательства Ирина Жучкова.
Тем временем.
За последние пятнадцать лет число граждан, готовых работать после достижения пенсионного возраста, выросло с 23 до 30 процентов. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, которые провели опрос 600 респондентов во всех федеральных округах страны.
Двадцать восемь процентов опрошенных россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23 процента. Личные сбережения рассчитывают использовать четырнадцать процентов респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили три процента. На помощь детей рассчитывает один процент. Каждый третий опрошенный затруднился с ответом.
Достойной выплатой россияне считают 49 800 рублей в месяц. По данным Социального фонда РФ, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в стране составляла 25 090 рублей.