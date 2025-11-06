В Омске подвели итоги первого конкурса «Серебряный старт»

Двадцать восемь процентов опрошенных россиян считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 23 процента. Личные сбережения рассчитывают использовать четырнадцать процентов респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили три процента. На помощь детей рассчитывает один процент. Каждый третий опрошенный затруднился с ответом.