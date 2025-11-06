Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уникальные операции возрастным пациенткам провели иркутские кардиохирурги

Долгое время пациентки страдали от патологий аортального клапана, которой сопутствовали снижение двигательной активности, нарушение кровообращения и другие неприятные последствия.

Источник: Freepik

Иркутские кардиохирурги впервые провели операции по протезированию аортального клапана возрастным пациентам. Долгое время пациентки страдали от патологий аортального клапана, которой сопутствовали снижение двигательной активности, нарушение кровообращения и другие опасные для здоровья последствия.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, уникальность операций, которые провели врачи из Иркутской областной клинической больницы, в том, что был использован модифицированный аортальный гомографт — донорский человеческий клапан. Суть технологии в имплантации пациентам человеческого клапана, что можно назвать частичной трансплантацией. Главное преимущество — в отсутствии необходимости пожизненного приёма антикоагулянтов и постепенном восстановлении естественной физиологии кровотока.

Операции пациенткам в возрасте 67 и 69 лет кардиохирурги выполнили вместе с разработчиком отечественной технологии создания гомографтов Владимиром Болсуновским. Он отметил, что такие операции редко проводят даже в федеральных центрах, поскольку они требуют индивидуального подбора клапана под каждого пациента и высокой квалификации хирургов.