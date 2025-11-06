Уникальные операции возрастным пациенткам провели иркутские кардиохирурги

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области, уникальность операций, которые провели врачи из Иркутской областной клинической больницы, в том, что был использован модифицированный аортальный гомографт — донорский человеческий клапан. Суть технологии в имплантации пациентам человеческого клапана, что можно назвать частичной трансплантацией. Главное преимущество — в отсутствии необходимости пожизненного приёма антикоагулянтов и постепенном восстановлении естественной физиологии кровотока.