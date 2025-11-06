Ричмонд
На Землю 7 ноября может обрушиться одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая сильная в 2025 году и одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря ожидается на Земле 7 ноября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Источник: BELTA

«Земле завтра, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11—12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров», — говорится в сообщении.

В настоящее время прогноз без учета выброса плазмы, который произошел в ночь на 6 ноября, показывает на завтра, 7 ноября, «бури уровня G3-G4, то есть от сильных до самых сильных. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5».

Единственным позитивным моментом является уверенность математических моделей, что удар будет краевым, отметили ученые.

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».