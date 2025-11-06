На Землю 7 ноября может обрушиться одна из самых сильных за последние несколько лет магнитная буря

«Земле завтра, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало
В настоящее время прогноз без учета выброса плазмы, который произошел в ночь на 6 ноября, показывает на завтра, 7 ноября, «бури уровня G3-G4, то есть от сильных до самых сильных. При пересчете в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5».
Единственным позитивным моментом является уверенность математических моделей, что удар будет краевым, отметили ученые.
Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».