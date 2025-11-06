Ричмонд
Экс-супруга Кабатова отреагировала на его заявление о том, что он не блокировал детей

Бывшая супруга юмориста и шоумена Турсынбека Кабатова Молдир Муканова отреагировала в соцсети на его заявление о том, что он не блокировал своих детей, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На днях экс-супруга Кабатова представила новую песню, в которой, как она призналась, есть вся боль и печаль, таящиеся в ее сердце. Песня называется «Өтірік», что в переводе означает «Ложь».

Под публикацией набралось множество комментариев. Представительницы прекрасной половины человечества поддерживают Молдир, успокаивая, что все образуется, и она благополучно переживет развод. Некоторые радуются, что она не окунулась в депрессию, а активно занялась творчеством.

К слову, Молдир не только выпустила песню, но и сняла фильм. «Еще опубликовал в сторис, что не блокировал детей», — написала одна из подписчиц, имея в виду Турсынбека Кабатова.

«Название песни и есть ответ», — заключила Молдир.