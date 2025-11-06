Экс-супруга Кабатова отреагировала на его заявление о том, что он не блокировал детей

На днях экс-супруга Кабатова представила новую песню, в которой, как она призналась, есть вся боль и печаль, таящиеся в ее сердце. Песня называется «Өтірік», что в переводе означает «Ложь».
Под публикацией набралось множество комментариев. Представительницы прекрасной половины человечества поддерживают Молдир, успокаивая, что все образуется, и она благополучно переживет развод. Некоторые радуются, что она не окунулась в депрессию, а активно занялась творчеством.
К слову, Молдир не только выпустила песню, но и сняла фильм. «Еще опубликовал в сторис, что не блокировал детей», — написала одна из подписчиц, имея в виду Турсынбека Кабатова.
«Название песни и есть ответ», — заключила Молдир.