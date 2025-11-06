Ричмонд
В Каракалпакстане спасатели вытащили мужчину, застрявшего между домами

Vaib.uz (Узбекистан. 6 ноября). Интересная история произошла в Каракалпакстане. Сотрудники МЧС спасли мужчину, который, передвигаясь по крыше, внезапно оказался в ловушке — он упал в узкий промежуток между стенами двух домов.

Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в ведомстве, это случилось 5 ноября в 22:29. В службу спасения «112» поступил тревожный звонок из махалли «Тукимачи» Берунийского района. Мужчина, по неосторожности передвигаясь по крыше одного из домов, вдруг провалился в пространство между стенами и оказался в ловушке, выбраться из которой самостоятельно уже не мог.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Для того чтобы достать пострадавшего, им пришлось применить немало смекалки и даже разобрать часть стены — только так удалось сделать отверстие и вытащить мужчину наружу. После освобождения его тут же передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

На данный момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное — медицинская помощь оказана вовремя.

Что именно мужчина делал на крыше — ведомство не уточняет. Можно только гадать: возможно, он ловил сотовый сигнал или просто хотел полюбоваться ночным видом. Очень надеемся, что это был не Карлсон!