В Каракалпакстане спасатели вытащили мужчину, застрявшего между домами

Как сообщили в ведомстве, это случилось 5 ноября в 22:29. В службу спасения «112» поступил тревожный звонок из махалли «Тукимачи» Берунийского района. Мужчина, по неосторожности передвигаясь по крыше одного из домов, вдруг провалился в пространство между стенами и оказался в ловушке, выбраться из которой самостоятельно уже не мог.