В Каракалпакстане спасатели вытащили мужчину, застрявшего между домами

Как сообщили в ведомстве, это случилось 5 ноября в 22:29. В службу спасения «112» поступил тревожный звонок из махалли «Тукимачи» Берунийского района. Мужчина, по неосторожности передвигаясь по крыше одного из домов, вдруг провалился в пространство между стенами и оказался в ловушке, выбраться из которой самостоятельно уже не мог.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС. Для того чтобы достать пострадавшего, им пришлось применить немало смекалки и даже разобрать часть стены — только так удалось сделать отверстие и вытащить мужчину наружу. После освобождения его тут же передали сотрудникам скорой медицинской помощи.
На данный момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное — медицинская помощь оказана вовремя.
Что именно мужчина делал на крыше — ведомство не уточняет. Можно только гадать: возможно, он ловил сотовый сигнал или просто хотел полюбоваться ночным видом. Очень надеемся, что это был не Карлсон!